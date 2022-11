Napoli vuelve a ganar y manda con autoridad en Italia

A pesar de que terminó el encuentro pendiente de la hora el Nápoles se despidió de la Serie A hasta la vuelta a la competición tras el Mundial 2022 con un nuevo triunfo, contra el Udinese (3-2) y en la cima de la clasificación como líder sólido.



Sumó su undécima victoria consecutiva el equipo de Luciano Spalletti que llega al parón de la Serie A con número de campeón. Trece victorias y dos empates en quince partidos. No conoce la derrota el Nápoles que ha culminado un tramo de la temporada impecable: clasificado como primero de su grupo en la Liga de Campeones y consolidado como dominador en Italia.



El choque ante el Udinese fue un capítulo más del absolutismo que este curso ha implantado el cuadro napolitano que, en esta ocasión, acabó apurado. Dio por terminado el compromiso antes de tiempo, con 3-o en el marcador. Pero el Udinese, que perdió al español Gerard Deulofeu en el minuto 25, dañado en la rodilla derecha, reaccionó y se puso con 3-2 con diez minutos aún por delante.



No le dio para evitar la derrota al equipo de Andrea Sottil que ya lleva siete partidos sin ganar y que al cuarto de hora ya tenía el marcador en contra con el tano anotado por el nigeriano victor Osimhen, de cabeza, tras un centro del macedonio Eljif Elmas.



Iba rápido el partido. Al ritmo marcado por el cuadro local que a la media hora firmó el segundo, obra del polaco Zielinski tras recibir un balón del mexicano Hirving Lozano.



No cambió el panorama en la segunda parte. El Udinese careció de reacción y el Nápoles estaba cómodo. Marcó el tercero en el 59, cuando Eljif Elmas culminó una acción individual dentro del área después de recoger un pase del camerunés Zambo Anguissa.



Bajó el ritmo el cuadro de Spalletti desde ese momento. Los cambios ya advirtieron cierta relajación en el cuadro local que en tres minutos del tramo final se vio otra vez apurado. Y es que el macedonio Ilija Nestorovski a pase del nigeriano Isaac Success y en el 82, un tiro del alemán Lazar Samardzic, imposible para Alex Meret, estrechó las distancias.



Buscó el empate el Udinese, agitado por la salida al campo de Nestorovski, Mateo Jajalo y Success. Pero el Nápoles se defendió con orden y jugó con sapiencia los minutos finales para resguardar hasta el final su triunfo.