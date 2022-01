Nacional vs. Junior se corre 10 minutos y se iniciará a las 8:25 p.m.

El encuentro entre Junior y Nacional, programado inicialmente para las 8:15 p.m. de este miércoles, se iniciará finalmente a las 8:25 p.m., debido a un retraso en el segundo juego de la jornada, entre Jaguares y Cortuluá, en el estadio Jaraguay de Montería.

Los jugadores felinos y del cuadro vallecaucano tuvieron que esperar unos minutos de más para darle inicio a la segunda parte del compromiso liguero, lo que originó de inmediato que la Dimayor anunciara, a través de sus redes, el pequeño movimiento en el horario de los dos duelos que le proseguían.

“Nos permitimos informar que debido al retraso del partido entre @JaguaresdeCord vs. @cortuluaoficial, el juego entre @AsoDeporCali vs. @cdtolima es reprogramado para las 6:20 p.m. y el enfrentamiento entre

@nacionaloficial vs. @JuniorClubSA, será a las 8:25 p.m.”, escribió el máximo ente en su cuenta de Twitter.

Junior y Nacional miden fuerza por la segunda jornada de la Liga BetPlay I-2022. Los rojiblancos vienen de vencer 3-1 a Patriotas, mientras que Nacional igualó como visitante 1-1 frente a Cortuluá.