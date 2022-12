Vuelve el show de Brasil... con Neymar

La selección brasileña avista los cuartos de final en una situación de urgencia, con dos jugadores lesionados y fuera de la expedición, dos tocados y uno en fase de recuperación; no es la situación ideal para Tite y los suyos ante una Corea del Sur dispuesta a dar sorpresas.

Los coreanos dejaron fuera a última hora a Uruguay y consiguieron una de sus victorias más prestigiosas ante Portugal, señales de alerta para una Brasil que ha perdido el aura de invencible con la derrota ante Camerún.

Tite aprovechó la poca trascendencia del encuentro para rotar a la mayoría del once titular. Metió nueve cambios y el once de este lunes no tendrá nada que ver con lo visto ante Camerún. Volverá la pareja de centrales Thiago Silva y Marquinhos, volverá Casemiro y al medio, y arriba estarán Vinicius Júnior, Richarlison y Raphinha.

La gran novedad será la vuelta de Neymar, como confirmó Tite en rueda de prensa. El brasileño, con solo dos entrenamientos en el bolsillo, tendrá minutos ante Corea del Sur. Solo queda saber si como titular o como suplente. "Dependerá de cómo esté", explicó Tite.

Los problemas para Brasil llegan en los laterales, ya que el único que está al 100 % es Dani Alves, y esta no es una opción fiable para esta etapa del torneo. Alex Telles no va a volver a jugar y Alex Sandro está tocado. Ante esta situación, Tite tendrá que alinear a Éder Militao en el carril derecho y a Danilo, a banda cambiada, en el izquierdo. El lateral del Juventus al menos tiene experiencia en esa posición, pero no es la opción ideal para una Brasil acostumbrada en el pasado a los Roberto Carlos, Cafú y Marcelo, y que ahora tendrá que jugar con dos laterales mermados por no estar en su posición.

No debería esto hacer mella en sus opciones. Brasil es mucho mejor equipo que Corea del Sur y una vez dejada atrás la fase de grupos ya solo deben jugar los mejores. "Quiero salir con mi mejor equipo", admitió Tite, que se juega poner la sexta estrella en la camiseta de la 'Canarinha' y que comienza la fase eliminatoria contra una de las sorpresas del torneo.

Encomendada a la calidad de Heung-min Son y el remate de Gue-sun Cho, Corea del Sur vuelve a los octavos de final por tercera vez en su historia. Lo lograron, de aquella manera, en 2002, cuando escalaron hasta semifinales, y también en 2010, cuando les frenó Uruguay.

Las expectativas son bajas -Brasil es la gran favorita-, más si se tiene en cuenta que en el último enfrentamiento entre estas dos selecciones, en junio Brasil goleó por 1-5 en Seúl, con un doblete de Neymar. De hecho, Brasil nunca ha perdido contra una selección asiática en una Copa del Mundo.

- Alineaciones posibles:

Brasil: Alisson; Militao, Silva, Marquinhos, Danilo; Fred, Casemiro, Paquetá o Neymar; Vinicius, Richarlison y Raphinha.

Corea del Sur: Seung-gyu; Moon-hwan Kim, Min-jae, Young-gwon Kim, Jin-su Kim; In-beom Hwang, Woo-young Jung; Hee-chan, Kang-in Lee, Son y Gue-sung Cho.

Árbitro: Clement Turpin (FRA).

Estadio: Stadium 974 (Doha).