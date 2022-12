La revancha de Di María

Había sido la segunda aparición de El Fideo que poco antes había forzado un penalti, cometido por Ousmane Dembelé, transformado por Leo Messi, que rompió el equilibrio de una encuentro dramático, lleno de vaivenes que finalmente se desencalló en el lanzamiento de penaltis.

No tuvo que ejecutar Di María desde los once metros, sustituido pasada la hora de juego por Marcos Acuña. Parte del trabajo estaba hecho para el rosarino que sufrió como nadie, desde el banquillo, el infierno emocional de los tiros de penalti. Pensó que, otra vez, el éxito se le escapaba.

Fue todo una especie de desahogo para el atacante argentino de 34 años. Junto a Leo Messi el único integrante del plantel de la selección de Argentina que rozó el trofeo hace ocho años, en Maracaná y que perdió ante Alemania. El Fideo, lesionado, no estuvo en aquella final. Pero formó parte de ese equipo dirigido por Alejandro Sabella.

Ángel Di María fue el invitado inesperado a la fiesta de Lusail. Una lesión, igual que en Brasil 2014, le apartó del protagonismo en el once de Lionel Scaloni. Titular en todos los encuentros de la fase de grupos sufrió una dolencia muscular en el tercer partido, ante Polonia. Y, hasta este domingo, no volvió a salir de inicio. Baja contra Australia en octavos, reapareció frente a Países Bajos y tuvo unos minutos también contra Croacia, en la semifinal. Pero su protagonismo había decaído en un bloque asentado, ideal para Scaloni. No tenía hueco el jugador del Juventus.

Y en medio de las especulaciones sobre un sistema de cinco defensas o un centrocampista más, de contención, para paliar la fortaleza de Francia, irrumpió el Fideo. La baza de Scaloni en la final. El que superó las expectativas. El hombre que decidió el partido.

Tuvo que abstraerse Di María del contratiempo familiar que sufrió horas antes del decisivo partido cuando su hija menor, Pía, tuvo que ser trasladada de urgencia a un hospital en Catar. La niña de cuatro años presentaba un cuadro febril desde hacía días y tuvo que ser tratada por los médicos.

Nada resulta fácil para el atacante del Juventus que encontró el premio buscado en el momento idóneo. En un día histórico para su selección. Para su país. Intermitente por los contratiempos físicos a lo largo del curso con el conjunto de Turín llegó a tiempo al Mundial 2022.