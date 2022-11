Luis Díaz confesó cuál equipo apoya en el Mundial de Qatar

A un día de empezar el Mundial de Qatar 2022, el domingo 20 de noviembre, se conocieron varias opiniones del jugador del Liverpool de Inglaterra sobre el torneo más importante del fútbol a nivel internacional.

Cuando lo interrogaron sobre la ausencia de la selección Colombia en el Mundial, 'Lucho' Díaz no pudo ocultar su tristeza, sobre todo porque esta iba a ser su primera vez en la cita orbital.

“Me duele. Me duele demasiado. Era el primer Mundial al que iba a asistir. A veces quisiera devolver el tiempo porque no me lo creo. Además, teníamos un equipazo. Y ver que ya se llega la hora es duro; va a ser un martirio, tocará esperar hasta la próxima Copa del Mundo. Pero, como dice la gente, Dios tiene las cosas preparadas para cada quien. Tenemos que romperla para ir al próximo Mundial”, dijo el colombiano a la revista.