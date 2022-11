Manuel Neuer confirma que portará la banda de capitán colorida de los LGBTIQ+

"Aún no he vivido la experiencia, no sabemos lo que nos espera por esta acción; pero este brazalete sabemos que lo van a llevar otros equipos, no sólo nosotros", añadió.

"Además, tenemos el apoyo absoluto de los responsables de la Federación Alemana y vamos a seguir representando esta iniciativa", explicó el capitán de la selección alemana, que se enfrentará -en el segundo partido de la fase de grupos- a España el domingo 27, en el estadio Al Bait de la localidad de Al Khor, situada a unos 58 kilómetros de Doha.