Morata acerca a la Juventus al liderato de la Serie A con un doblete

El delantero español Álvaro Morata volvió a ser clave y sentenció el encuentro frente al Sampdoria (1-3) con un doblete que acerca al Juventus a la pelea por el 'Scudetto' y que mete presión a los componentes de la cabeza de la liga italiana, sin margen de error, en la vigésima novena jornada de la Serie A.



El Juventus sigue sin brillar, pero saca los partidos adelante. De momento el conjunto turinés acumula once partidos seguidos sin conocer la derrota en todas las competiciones y quince en Serie A.



Partido igualado en casa de un Sampdoria que rinde muy bien como local. El italiano Massimiliano Allegri dio descanso al serbio Dusan Vlahovic, pensando en el partido de Liga de Campeones frente al Villarreal del próximo miércoles, y confió en la dupla formada por el italiano Moise Kean y Morata. Y funcionó.



El ariete español se encontró cómodo cuerpeando y bajando a recibir al centro del campo. El primer gol, de hecho, llega tras una gran arrancada de Morata con el balón controlado y un centro del colombiano Juan Cuadrado que el defensa no acierta a despejar.



Cuando se cumplió la media hora de partido, el colegiado señaló penalti sobre Kean y fue el '9' juventino quien tomó la responsabilidad desde los once metros, definiendo con potencia para poner el 0-2.



Ya con Vlahovic en el césped, el partido, pese a parecer encarrilado, a punto estuvo de complicarse para los visitantes con un penalti provocado por el francés Adrien Rabiot, pero el guardameta polaco Wojciech Szczesny sacó la mano para detener el disparo. Sin embargo, poco pudo hacer en el minuto 83 cuando la barrera desvió la falta botada por el alemán Abdelhamid Sabiri que se coló en la portería y dio esperanzas a los locales.



Pero apareció Morata de nuevo, esta vez con un testarazo dos minutos después de encajar el gol, para asegurar los tres puntos y reducir, por el momento, la distancia con la cabeza de la Serie A.



Con esta victoria, la 'Juve' se queda cuarta -asentada en puestos de Liga de Campeones- a un punto de Nápoles, a dos de Inter y a cuatro de Milan a falta de sus partidos de esta jornada; mientras que el Sampdoria sigue con su mala racha (tres derrotas seguidas) y se acerca peligrosamente al descenso.