Klopp lo anunció, pero Moisés Caicedo le habría dicho que ‘no’ al Liverpool

Liverpool había redondeado la operación en 125 millones de euros (110 millones de libras esterlinas), la más cara en la historia de la Premier League, pero hasta el momento no se había firmado nada. Klopp, enterado de la situación, anunció el fichaje, pero todo se caería por el deseo del jugador que prefiere en ‘Blue’ al ‘Red’.

“Puedo confirmar que hay acuerdo con el Brighton y los agentes por el jugador”, había dicho el entrenador alemán.

EXCLUSIVE: Moisés Caicedo has just informed Liverpool that he only wants to join Chelsea! #CFC



Caicedo has decided to keep his word and only accept Chelsea as personal terms were agreed since end of May.



Chelsea, set to bid again in order to get deal done with Brighton. pic.twitter.com/HI3geVVq9Z