El hijo de David Ferreira fue escogido como el mejor joven de la MLS

Jesús Ferreira, el estadounidense de origen colombiano y delantero del Dallas, fue elegido este martes come mejor joven de la temporada regular de la MLS, por delante del argentino del Atlanta Thiago Almada y del brasileño Brenner Souza, del Cincinnati.

El hijo de David Ferreira, actual director técnico del Unión Magdalena, es el segundo jugador de Dallas que gana en forma consecutiva este premio al mejor futbolista menor de 22 años de la temporada, y sucede al estadounidense de origen mexicano Ricardo Pepi.

A historic season deserving of all the accolades.



Jesús Ferreira is the MLS Young Player of the Year. pic.twitter.com/swfZzm6Zk6