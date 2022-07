“Alejarse de las canchas es frustrante”: Harold Ramírez

Se encendieron las alarmas en los Rays de Tampa Bay y las noticias para Colombia no fueron las mejores dentro del mejor béisbol del mundo. El pelotero cartagenero Harold Ramírez se fracturó su pulgar de la mano derecha y ya lleva varios días en la lista de lesionados.

El momento todavía retumba en su mente. Un lanzamiento de 90.7 millas por parte del abridor de los Orioles, Jordan Lyles, cuando el juego apenas se encontraba en su primer episodio, puso en pausa la gran campaña que venía realizando el cartagenero.

“Alejarse de las canchas en medio de la temporada es frustrante. Toca mantenerse tranquilo. Actualmente estoy esperando a que se me desinflame el dedo y en aproximadamente dos semanas me realizarán nuevos estudios para ver que seguirá en la recuperación”, expresó Ramírez a EL HERALDO.

Los números de Harold en los Rays nos ilustran claramente lo que venía siendo su temporada. El toletero inscribió su nombre entre los más ofensivos de la campaña del equipo de Florida con un promedio de bateo de .329. Conectó 79 imparables, cuatro de ellos jonrones, en 240 turnos. Anotó 31 carreras e impulsó 35.

“Gracias a Dios la temporada que hemos tenido hasta el momento ha sido súper excelente y así seguirá cuando vuelva, con la ayuda de Dios. Todos los años trabajamos para lograr el éxito y estos son los frutos de ello. La afición de los Rays me ha tratado de buena manera. La clave creo que ha estado en que estoy mejorando mis ajustes y perfeccionando mis rutinas”, declaró.

El jardinero colombiano le comunicó a EL HERALDO que aún no sabe si vendrá a jugar con los Caimanes de Barranquilla en la próxima temporada de la Liga Profesional de Béisbol. No obstante, es una posibilidad que no descarta. De hecho, en los últimos años ha sido parte activa del roster de los ‘reptiles’ y resultó fundamental en la conquista de la Serie del Caribe 2022.

“No sé todavía si jugare el torneo colombiano. Estoy enfocado en mi temporada aquí con los Rays de Tampa Bay, ya después llegará el tiempo de ver qué pasará con el invierno en Colombia”, puntualizó.

Harold Ramírez avanza en su recuperación y espera llegar en óptimas condiciones para ayudar a su equipo en el camino hacia los playoffs de la MLB.