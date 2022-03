Milan y Lazio recaudarán fondos en apoyo a Ucrania

El Milan y la Lazio han puesto en marcha distintas iniciativas para la recaudación de fondos que serán destinados a organizaciones que colaboren en favor de Ucrania con motivo de la invasión que sufre el país por parte de Rusia.

El Milan colabora con Cruz Roja con una colecta solidaria, hará subastas benéficas de objetos de jugadores de la primera plantilla, sacará una camiseta especial junto al exjugador ucraniano del club Adriy Shevchenko y realizará actividades para "animar" a los aficionados a donar en San Siro durante el partido ante el Empoli de este fin de semana, informó este sábado el club 'rossoneri'.

