Miguel Borja ya posa con la camiseta de River Plate

Solo le resta hacerlo oficial. Miguel Ángel Borja está a horas de ser anunciado como nuevo jugador de River Plate de Argentina, equipo al que llega procedente de Junior, con el que anotó 16 goles en el primer semestre del año.

El atacante cordobés salió el pasado domingo de suelo barranquillero y en horas de la mañana del lunes llegó a territorio argentino. Inmediatamente pasó a hacerse los exámenes médicos de rigor, los cuales habría superado sin ningún inconveniente.

Después de realizarse las pruebas, el futbolista pasó a hacerse las imágenes oficiales y ya se dejó ver con su nueva camiseta, la cual portará, en un principio, hasta 2025, que es la fecha de duración de su contrato.

El conjunto dirigido por Marcelo Gallardo anunciaría al futbolista de la selección Colombia en las próximas horas, pero aún no podría debutar con el ‘Millonario’, institución que lo contrató por una suma que ronda los 7 millones de dólares para suplir la baja de Julián Álvarez, quien se fue al Manchester City de Inglaterra.

Aunque sea oficializado, Miguel Ángel no podrá jugar hasta que Junior envíe el transfer que lo habilite para jugar tanto la Liga Profesional de Argentina, así como la Copa Argentina, los dos torneos que disputan este semestre.

El club argentino aún no ha mandado el dinero estipulado por Borja, y hasta que no lo haga, la institución currambera no habilitará al atacante para que este pueda empezar a sumar minutos con River Plate.