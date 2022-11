“Arturo Reyes es una buena elección para Junior”: Miguel Borja

Estando de descanso y visitando las instalaciones de la tienda Sili Dubai del Buenavista II, en la mañana de este miércoles, el delantero Miguel Ángel Borja se toma un breve respiro, en la ciudad de Barranquilla, de lo que fue su remate de temporada con el River Plate de Argentina.

“Estoy aquí visitando la tienda Sili Dubai que me hizo la invitación. Me siento muy contento de estar en mi casa, así considero a Barranquilla. Ahora mismo procuro descansar y recargar para todo lo que se viene el próximo año”, fueron las primeras palabras de Borja a EL HERALDO.

El delantero de la selección Colombia no tuvo el mejor de sus comienzos en la institución ‘millonaria’, pero gracias a su olfato goleador pudo volver a encontrarse con las redes e ir mitigando poco a poco la ola de críticas que se llegó a formar por su fichaje.

“No ha sido fácil mi adaptación a River Plate, creo que todavía estoy en ese periodo. Sin embargo, vamos por buen camino. La ayuda de mis compañeros y el profe (Marcelo Gallardo), quien ya no va a estar, fue muy importante para sumar varios minutos. Espero ir tomando confianza para lo que se viene”, expresó el cordobés.

Fueron nueves goles y dos asistencias las que el atacante pudo registrar bajo el mando del entrenador Marcelo Gallardo, del que guardará gratos recuerdos ahora que se ha anunciado su salida de River Plate después de tantos años.

“Tuve la oportunidad de enfrentar al equipo de Marcelo Gallardo en tres ocasiones y era notoria la jerarquía que tenía como entrenador. A él lo respeta toda América y en Europa saben lo que viene haciendo. Ahora, nos deja un legado grande como deportistas profesionales. Su ADN ha ayudado para que muchos jugadores triunfen en las mejores ligas”, admitió.

Triunfando por las canchas argentinas, su corazón sigue con un espacio reservado para el equipo de sus amores. Borja no se olvida de su paso por Junior y, aún estando en otro país, intenta seguir la actualidad del ‘Tiburón’.

“Sigo mucho a Junior. Soy mucho más hincha en estos momentos que cuando era parte del equipo. Los verdaderos seguidores se ven ahora cuando no estamos en un buen momento. Ellos necesitan ese apoyo tanto en redes sociales como en el estadio”, dijo el goleador.

A su vez, aprovechó la oportunidad para dar su opinión sobre el nuevo proceso que iniciarán los ‘rojiblancos’ bajo el mando del estratega samario Arturo Reyes. Una apuesta de la que afirma ser una buena decisión.

“Estuve con Arturo Reyes en dos amistosos que jugamos con la selección Colombia en los Estados Unidos. Es un entrenador que conoce a los jugadores y el ambiente en Barranquilla, por eso ha sido una buena elección de los dueños del equipo. Ahora le apuntan a sacar futbolistas de la cantera. Todos sabemos el talento que ha salido de allí. Personalmente, espero que en el 2023 les salgan las cosas bien a la institución”, comentó.

Un comentario que le dio pie para agregar su posición acerca del momento por el que pasa el actual delantero estelar del Junior, Carlos Bacca: “la racha que puede estar pasando Carlos Bacca es normal, todos somos conocedores de su capacidad goleadora y la jerarquía que tiene. Fue campeón en Junior, siendo esto una alegría para todos. No podemos olvidarnos de eso. Él está haciendo las cosas bien y lo importante es que siempre está ahí”, mencionó.

Piensa que jugadores como Luis ‘El Chino’ Sandoval vienen en un nivel extraordinario en el Barranquilla FC y puede extenderle una mano a la plantilla del primer equipo: “no tengo mucha información de la situación del Barranquilla, pero tengo entendido que está Luis Sandoval, que regresó al equipo. Espero que pueda retomar su nivel, tiene unas condiciones muy grandes y puede darle una mano al Junior”.

Finalmente, Miguel Ángel Borja reiteró su amor por el Junior de Barranquilla y no descartó un futuro retorno a las filas del conjunto currambero del que ya hizo parte.

“Uno siempre piensa en estar en el equipo de sus amores, independientemente si las cosas te han salido o si no has sido campeón. Siempre sueño con volver a Junior. A donde vaya los sigo, me pongo la camiseta y apoyo al equipo que tengo en mi corazón. Es algo que está impregnado en uno”, puntualizó.