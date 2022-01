Michael Arroyo es el prospecto más valioso en la historia del país

Este joven, que en un principio irá a la Liga de Verano de República Dominicana para pulir sus habilidades, explicó cuál fue la razón, según él, por la que logró estar en el radar del equipo norteamericano.

“Por lo que he hablado con el club, un año jugaré en Dominicana, y dependiendo de cómo me vaya allá, podré subir el siguiente año a Estados Unidos. Estoy seguro de que me irá bien y podré estar rápidamente allá”, comentó el nacido en Cartagena.

“La mentalidad es la clave. Gracias a mi padre y hermano, quienes me enseñaron desde niño a jugar a este deporte. Puse en práctica todas esas habilidades y gracias a Dios eso llevó a que el equipo se fijara en mí”, agregó.

Legado que mantener

Para Michael Arroyo y su familia su firma con los Marineros no fue suerte, sino el resultado de un arduo trabajo desde que era muy pequeño.

Y es que por sus venas corre sangre beisbolera. Su padre, Carlos Arroyo, como una coincidencia de esas que da la vida, estuvo en las Ligas Menores de Estados Unidos jugando justamente para los Marineros de Seattle, novena que ahora tiene a su hijo como una de sus promesas.