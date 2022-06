“Mi papá siempre me apoyó musicalmente”: ‘Chelito’ De Castro

La tristeza acompaña su voz cuando habla. No solo se fue su padre, sino también su guía y su gran promotor musical. Ese que, aunque no compartía mucho sus gustos por la música, siempre estuvo a su lado y lo impulsó desde que tenía poca edad para ser el artista que hoy en día es.

Chelito De Castro, pianista, acordeonero, compositor y productor musical, recuerda a su padre, José Víctor De Castro Carroll, más conocido como Chelo De Castro, con melancolía, pero con emoción al saber lo que significó su progenitor en su vida.

“Yo tengo un recuerdo de mi padre que a lo mejor la gente no lo concibe tan así. Él estaba sentado conmigo, cuando yo tenía 3 o 4 años, en la sala de la casa y me estaba enseñando una canción con la marimba. Ese es un recuerdo bonito que tengo. Yo digo que él me compró la marimba porque vio las manifestaciones artísticas que yo estaba teniendo. Es un recuerdo bien claro que tengo de ese día”, relató el artista en conversación con EL HERALDO.