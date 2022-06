“Mi hermano me dijo que bailara para que Klopp lo hiciera”: Roller Díaz

La celebración del Liverpool el pasado domingo por la obtención de la Copa de la Liga de Inglaterra y de la FA Cup tuvo un particular momento.

En los festejos que se hicieron en privado entre todos los miembros del plantel 'Red' estuvo presente Roller Díaz, hermano de ‘Luchito’, flamante refuerzo invernal del equipo.

Y si Díaz a lo largo de estos meses se encargó de ganarse el cariño del entrenador alemán Jurgen Klopp, su hermano, en la pista de baile, también se ganó el estima del técnico bávaro.

En un momento de la noche, Roller empezó a bailar y el estratega ‘le siguió’ el paso, algo que quedó plasmado en un video.

“Estábamos ahí en la fiesta, todos celebrando, él se acerca a la familia, estamos reunidos y mi mamá le entregó la mochila y yo estaba al lado y mi hermano me dice ‘baila para que él baile’. Yo lo hice y él se puso a bailar conmigo. Es una gran persona”, explicó Roller en conversación con EL HERALDO.

“Todo fue improvisado, nadie sabía que íbamos a bailar. Todo salió porque yo bailé y él me siguió el baile (risas)”, añadió.

Pero los pasos en la pista no fue lo único que generó el agradó de Klopp. La familia de Luis Díaz le regaló una mochila wayuu al estratega teutón, quien de inmediato lució la misma en las fotos y videos.

“Esa idea fue de mis papás. La llevaron de La Guajira. Klopp nos dijo que todos querían la mochila, pero eso no los dijo en inglés y ninguno habla inglés (risas). Pero mi hermano tiene a alguien que trabaja con él y que le traduce, así que luego entendimos”, manifestó el joven.

“Todos los compañeros de Luis me dijeron que estaba bueno el baile y se rieron. Ya después Klopp me llamó a la pista de baile, pero ya no podía más, porque estaba cansado y me tocaba venirme para Colombia”, agregó.

Roller, quien ya está en Barranquilla junto a su hermano, también dijo que le “sorprendió” el trato que tuvo Klopp con él.

“No me esperaba que fuera así conmigo. Sí había visto que era muy bien con mi hermano por como lo abraza en los partidos, pero no pensé que fuese así conmigo. Me dio un abrazo como se los da a mi hermano después”, explicó.

Por último, uno de los hermanos Díaz explicó, de forma jocosa, que no pusieron ni salsa ni vallenato en la celebración.

“Allá no colocaban nada de salsa, ni champeta, solo de Bruno Mars, pero bueno, salió la improvisada y todo se baila, hasta los comerciales”, finalizó.