Mejía sorprende a Evans y da punto a Colombia ante Gran Bretaña en Copa Davis

Contra todos los pronósticos Nicolás Mejía venció este viernes a Dan Evans por 6-2, 2-6 y 6-4, con lo que le dio el primer punto a Colombia ante Gran Bretaña en la confrontación de Copa Davis que se disputa en la localidad colombiana de Cota y en la que ambos equipos buscan regresar a la final.



La tarea la comenzó a hacer bien Mejía que aprovechó la cancha de tierra batida para hilar pelotas que le dieron rápidamente una ventaja que selló con un 6-2, en medio de los aplausos del público.



Sin embargo, Evans se repuso en la segunda manga en la que desplegó un juego en el que combinó su saque y buen cierre de cada punto para un 6-2 a su favor.



En el tramo definitivo el visitante arrancó mejor con un saque que le dio puntos para avanzar. Sin embargo, el colombiano fue acortando diferencias y salvando puntos lo que hizo mella en Evans, quien actualmente ocupa la casilla 30 en la clasificación de la ATP.



Promediando el set las fuerzas iban parejas porque la pizarra marcaba un 4-4, aunque por tramos el colombiano parecía tener mejores arrestos físicos.



A eso se sumó que Evans cometió dos dobles faltas que le costaron el partido ante un público que celebró el triunfo 6-4 de su representante.



A segunda hora se medirán Nicolás Barrientos, el jugador dos de Colombia, y Cameron Norrie, uno de Gran Bretaña.



La serie seguirá este sábado con el juego de dobles para lo cual el capitán del equipo visitante, Leon Smith, alineó a Evans con Neal Skupski para enfrentar a Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, un duelo que tiene todas las características de una final de Grand Slam, por el recorrido de las duplas en torneos de la ATP.



Los juegos de sencillos serán Mejía ante Norrie y luego Barrientos frente a Evans.



Colombia no tiene en este duelo a su mejor jugador de sencillos, Daniel Galán, por problemas de salud que, incluso, no lo dejaron rendir a tope en su gira por Australia.



Pese a este revés Gran Bretaña, que no cuenta con Andy Murray, es el favorito para salir avante en esta llave. El ganador obtendrá un cupo a la fase de grupos de las finales de la Copa Davis en septiembre.