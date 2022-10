Mariana Pajón se alzó con medalla de oro en la Copa Mundo BMX de Bogotá

Asimismo, la ciclista de BMX compartió a través de las redes sociales su victoria, con unas fotos que demostraron su rendiemiento durante la competencia.

“Esto es de locos. Campeona de la última Copa Mundo del año y aún no lo puedo creer. Solo gracias. No sé imaginan lo que siento y lo que significa este triunfo después de pasar por una montaña rusa de emociones y, hasta en algún momento pensar en no correr, pero todo ha valido la pena. Gracias a todos los que me motivaron e hicieron posible que me parara en pedales estos dos fines de semana para tener la posibilidad de seguir luchando por mis sueños. Pronto les comparto la final", sostuvo la colombiana.