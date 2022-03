Marcelo Martins, convocado por Bolivia para enfrentar a Colombia

La selección boliviana de fútbol inició este viernes su preparación para finalizar su participación en las eliminatorias del Mundial de Catar 2022, con la novedad de la convocatoria a último momento del artillero internacional Marcelo Martins Moreno para enfrentar a Colombia como visitantes.



Martins Moreno confirmó con una publicación en sus redes sociales que fue convocado para disputar las ultimas fecha de las eliminatorias sudamericanas a Catar.



El delantero del Cerro Porteño paraguayo, que es además el máximo goleador de las eliminatorias, no figuraba inicialmente en la nómina difundida por el seleccionador de Bolivia, el venezolano César Farías, hace dos semanas.



Martins lidera la clasificación de artilleros de las eliminatorias sudamericanas con 10 goles, tres más que el argentino Lautaro Martínez, el brasileño Neymar y el uruguayo Luis Suárez.



Farías llamó mayormente a jugadores juveniles para las dos últimas fechas de las eliminatorias.



Los futbolistas que ya se unieron a la concentración en La Paz se sometieron en la mañana a unas pruebas PCR "de protocolo" para detectar o descartar posibles contagios de la covid-19, según información de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).



Para la tarde se preveía el primer entrenamiento de la Verde en el estadio del club Bolívar en La Paz, en función de los resultados de los análisis de laboratorio.



La Verde de Farías visitará a Colombia en Barranquilla el próximo 24 de marzo y cinco días después recibirá a la ya clasificada selección brasileña en los más de 3.600 metros de altitud de La Paz.



Bolivia ya no tiene posibilidad de disputar un cupo al Mundial, ni de aspirar a la repesca, por lo que estos dos partidos son de rigor.



Las dos últimas fechas de las eliminatorias marcarán, además, la despedida de Farías del banquillo boliviano al no haber alcanzado la clasificación a Catar.