Manchester United 2, Galatasaray 3: los ‘Diablos Rojos’ ahondan en su drama

Y el United, desde esta ventaja de 2-1, no paró de pegarse tiros en el pie. Cuatro minutos después, Yilmaz explotó el hueco de Amrabat en el lateral y encontró solo dentro del área a Akturkoglu, que empató el encuentro.

El tiempo apremiaba de nuevo, pero el United no pudo ni intentarlo. En plena salida de balón, Onana, que ya falló contra el Bayern, le dio la pelota a Dries Mertens completamente solo. El belga llegó hasta el mano a mano y Casemiro se lo llevó por delante. Segunda amarilla para el brasileño y penalti para los turcos.

Desde los once metros, Mauro Icardi, el mismo que hace unos días ya erró un penalti ensayado. Esta vez, la responsabilidad era toda suya. Esta vez, el error fue también suyo. No encontró ni portería y el Galatasaray no se creía la oportunidad que acababa de desperdiciar.