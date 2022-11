Manchester United reemplazaría a Cristiano Ronaldo por Kylian Mbappé

Para nadie es un secreto que la relación entre el jugador portugués y el United no está pasado por su mejor momento. Tanto así, que el jugador en su última declaración, aseguró que en "el Manchester United me ha traicionado, no me querían allí... Me han convertido en la oveja negra".

A raíz de eso, es muy posible que el delantero no vuelva a Old Trafford después del Mundial y desde el club saben muy bien el deseo de Ronaldo de no seguir.

Por consiguiente, desde ‘Los Diablos Rojos’ estarían pensando en el fichaje del extremo Kylian Mbappé, que actualmente pertenece a las filas de PSG de la Ligue 1 de Francia.