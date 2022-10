“Fue macabra”: Macnelly Torres habló de su mala relacción con un extécnico

Posteriormente mencionó: “Y después en la época del Junior, eso sí fue una época macabra, prácticamente me sacó del Junior... Estoy hablando de lo que me pasó con Norberto Peluffo, no comencemos con los jueguitos aquellos con los que ponen a la hinchada a volar, estoy hablando de una relación en específico, ahí fue cuando me fui al Cúcuta. Me hizo fue un favor”.

Macnelly pasó por el equipo barranquillero en dos etapas: la primera fue en su debut, en 2002, y perduró en el club hasta 2005. Posteriormente regresó en el año 2015, actuando durante un semestre.