“No podemos dejarnos llevar por la derrota de Chile”: Luis Sinisterra

El extremo del Bournemouth inglés considera que Colombia no se debe dejar llevar por ese resultado negativo del seleccionado austral y centrarse 100% en su trabajo, sin excesos de confianza.

“El derrota 3-1 de Chile fue para nosotros un resultado inesperado por lo que es esta Eliminatoria, que se caracteriza por partidos cerrados. No podemos dejarnos llevar de ese resultado, que no nos distraiga. Este partido de local para ellos será totalmente diferente. Tienen jugadores importantes que nos pueden hacer las cosas difíciles, así que no nos podemos confiar. Por ahí ellos no han tenido los mejores resultados últimamente, pero nosotros pensamos es en lo nuestro”, manifestó.