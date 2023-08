“No me gustó”: jugadora española tras beso del presidente de la RFEF

Sin embargo, un evento inesperado marcó el momento de victoria para la Selección, y en particular para la futbolista Jenni Hermoso, cuando el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, la besó en la boca, al parecer, sin su consentimiento.

El suceso se dio en plena celebración y la transmisión internacional captó el momento en el que la número 10 fue recibida por Rubiales con abrazos y fervor. El directivo tomó por el rosto a Hermoso y, con fuerza, la besó en la boca, hecho que ha causado polémica en el país y el mundo entero.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar y, a través de un en vivo, la jugadora Hermoso asguró que no le gustó el beso que recibió por parte del presidente y, sin dar mucho detalle sobre el acto, mencionó que no podía hacer nada al respecto.