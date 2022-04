Luis Patiño salió lesionado en la derrota de los Tampa Bay Rays

Malas Noticias. El lanzador barranquillero Luis Fernando Patiño tuvo que retirarse del juego de este lunes a causa de una distensión en el oblicuo izquierdo, mientras estaba en acción en la derrota de su equipo 13-2 frente a los Atléticos de Oakland.

“Me siento muy triste por lo que sucedió. Sentí el dolor en los últimos tres lanzamientos que hice. No me sentía bien lanzando con esa incomodidad. No podía realizar los planes que tenía en mente. Ahora, venir aquí y saber sobre la lesión es muy desalentador. Tenemos que esperar a ver qué es lo que pasa”, afirmó este martes Patiño a los medios de comunicación.

Bajo la inmensidad del Tropicana Field, el colombiano quería realizar un debut en la temporada con todas las de la ley. Sin embargo, a la altura de su lanzamiento numero 13 las cosas cambiaron de rumbo. El pelotero barranquillero tuvo que agacharse en el montículo, como muestra clara de no poder continuar y fue allí cuanto tuvo que ser atendido.

“En el penúltimo lanzamiento que hice me fui para atrás y lo sentí mucho más fuerte (dolor). Sin embargo, pensé que estaba apretado e intenté estrecharme un poco. Nunca pensé que fuera algo tan malo, quería sacar el inning rápido. Fue en el siguiente lanzamiento que me di cuenta que no podía más y ahí si tomé la decisión de tirarme para que se dieran cuenta que no estaba de la mejor manera. Todo esto me hace sentir confundido. Este año sentí que me preparé de la mejor manera deportivamente hablando, pero las cosas no son como uno las planea. Vamos a tener la cabeza siempre en alto”, expresó.

La preocupación en los Tampa Bay fue instantánea. Luego de una pequeña conversación alrededor del montículo, el manager Kevin Cash y el entrenador asistente Aaron Scott decidieron apartarlo del juego.

“No sentí nada en mi hombro la verdad. Era como si mis brazos estuviesen en su mejor día. Desde el calentamiento y los lanzamientos en el bullpen tenía unas sensaciones perfectas. Estaba contento y listo para el reto. Me sentía satisfecho por lo que realicé con los primeros dos bateadores, pero son infortunios que uno no controla. Hay que esperar”, agregó Patiño.

El pelotero barranquillero acarreaba con problemas en su hombro desde el Spring Training donde solo tuvo la oportunidad de subirse al montículo en dos ocasiones. Ahora tendrá que seguir las recomendaciones del departamento médico si quiere volver a jugar en la temporada regular.

“Hasta el momento solo me dijeron que tomara mucho descanso. Tengo que ir a casa, hidratarme bien, esperar resultados más específicos y no pensar cosas malas. Quiero estar positivo y no imaginarme las cosas peor de lo que se ven. Solo realizar bien la recuperación y volver a prepararme bien”, declaró.

El contexto para los Rays no mejoró tras la salida de Patiño, pues terminaron sucumbiendo ante los atléticos de Oakland. Ahora, al igual que el colombiano, el zurdo Ryan Yarbrough también posa en la lista de lesionados, debido a una rigidez en la ingle izquierda.

El equipo no ha brindado un comunicado con los tiempos de la lesión del barranquillero, pero podría estar de baja por dos meses dependiendo de la gravedad de su lesión y el tiempo de recuperación.