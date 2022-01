“Debemos tener tranquilidad para volver al gol ante Perú”: Luis Suárez

La falta de gol es una de las grandes tareas pendientes que tiene la selección Colombia del entrenador Reinaldo Rueda.

Así lo sabe el delantero samario Luis Javier Suárez, quien recibió un llamado de última hora por la desconvocatoria de Jefferson Lerma, quien dio positivo para la covid-19.

“La falta de gol en uno delantero, y en cualquier equipo, puede ocurrir. La selección viene trabajando muy bien en nivel defensivo y en el mediocampo, pero cuando llegamos adelante no estamos teniendo la suerte de concretar. Estoy seguro que todos los compañeros y yo, que me llegó mi oportunidad, siempre queremos hacerlo de la mejor manera para llegar al gol. En los últimos juegos no se ha dado, pero estamos convencidos de que se dará y ojalá sea contra Perú”, comentó el jugador.

“Al final somos profesionales. Tenemos mucha experiencia en estas cosas, sabemos que los delanteros muchas veces son por rachas. Debemos tener tranquilidad para que en este partido podamos volver a festejar un gol en este juego, con todo el estadio y con todo el grupo unido, como siempre”, agregó.

El futbolista, de 24 años, dijo que este tipo de rachas sin anotar son frecuentes en los delanteros.

“Uno siempre viene trabajando en sus clubes. Yo también venía de una sequía goleadora de casi dos meses, no me precipité y llegaron dos goles ante Getafe. Así puede pasar contra Perú, hay muchos delanteros que no vienen haciendo gol en la selección, pero pueden meter tantos acá. Si yo tengo la oportunidad, espero aportar mi granito de arena para que la selección vuelva a ganar y para que el país pueda estar contento”, señaló el oriundo de Santa Marta.

Aunque su convocatoria no era como la hubiese querido, puesto a que fue por un caso de emergencia, el hombre del Granada de España agradeció la confianza del orientador caleño.

“Yo vengo haciendo mi trabajo en mi club, vengo trabajando fuertemente todo partido, todo entrenamiento para cuando llegase la oportunidad. Ha llegado de esta forma, el tiempo de Dios es perfecto y sabe en qué momento poner cada situación. Estoy contento por el llamado y por la confianza del profesor (Reinaldo) Rueda”, manifestó el ariete.

“Los jugadores que vienen continuamente, que vienen con más frecuencia, caso David (Ospina), James (Rodríguez), Falcao (García), le dan confianza a uno, que es lo que se necesita cuando vienes a la convocatoria de tu selección. Para cualquier futbolista es importante sentirse respaldado por los líderes del equipo”, añadió.

Por último, Luis Javier, quien viene de anotar dos goles con el Granada de España, se refirió a su primer rival en esta doble fecha de la Eliminatoria Sudamericana, Perú, el próximo viernes, a partir de las 4 de la tarde, en el estadio Metropolitano.

“Hemos estado viendo los videos respectivos de cada partido. Perú viene con una idea clara de hace varios años con su entrenador. Nosotros queremos centrarnos en nosotros, sabemos cómo contrarrestar todas sus virtudes y acá en Barranquilla tenemos hacernos fuertes con nuestra gente y con todo nuestro país apoyándonos”, finalizó.