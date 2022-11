“Costa Rica volvió a ser Costa Rica; todavía soñamos”: Luis Fernando Suárez

El colombiano Luis Fernando Suárez, declaró a EFE, después de que su equipo derrotase a Japón en el partido de la segunda jornada del grupo E del Mundial de Qatar 2022 que “Costa Rica volvió a ser Costa Rica” y que siguen “soñando” después de un triunfo con el que se repusieron de la dura derrota (7-0) sufrida contra España en el primer encuentro del torneo.



“Hoy Costa Rica volvió a ser Costa Rica. Con deseo de hacerlo bien y de entregarse por un país”, comentó a EFE ‘el Profe’ Suárez en la rueda de prensa posterior al partido disputado en el estadio Ahmed Bin Ali de Al Rayyan, en el que los ticos evidenciaron resiliencia al doblegar a Japón, que había protagonizado una de las sorpresas del torneo al vencer a Alemania.



“Lo importante es la capacidad que tienen estos muchachos para hacer cosas como las que hicieron hoy. Es necesario ponderar lo que hicieron”, comentó el técnico colombiano, que en la víspera del partido lanzó un mensaje motivador y recordó que su selección no estaba “muerta”, como se confirmó este domingo en Al Rayyan.



Ahora, pase lo que pase en el segundo encuentro de la jornada -que enfrentará a la selección que dirige Luis Enrique con la tetracampeona-, Costa Rica se jugará el pase a octavos en el tercer y último partido, contra Alemania, el próximo jueves.



“No es fácil ganar a este Japón, que es una muy buena noticia en este Mundial. Y que les ganemos confirma que estamos ahí”, apuntó el estratega colombiano este domingo en la localidad catarí de Al Rayyan tras la importante victoria de ‘la Sele’ contra los ‘samurais azules’.



“Sabemos que el partido del jueves contra Alemania será complicado. Pero estamos aquí, y eso será lo importante: que nos tengan en cuenta", contestó a EFE Luis Fernando Suárez. “Todavía soñamos”, añadió el seleccionador de Costa Rica



“Lo importante en este equipo no son las palabras, sino las actitudes y las señales que se mandaron. Igual que fuimos capaces de clasificar (para la fase final del Mundial, llegando a la repesca -o repechaje- sólo después de haber sumado 19 de los últimos 21 puntos del octogonal de la Concacaf) juntos, hemos vuelto a hacerlo ahora. Juntos”, comentó el estratega colombiano en la conferencia de prensa posterior al partido.



“Juntos fuimos capaces de decir lo que nos tuvimos que decir unos a otros; y ver en los entrenamientos cómo podíamos salir adelante. Yo estoy muy orgulloso. Espero que en el próximo encuentro este grupo demuestre de lo que es capaz”, dijo.



“El resultado que se dé esta noche en el Alemania-España no cambia nada nuestro enfoque con miras al próximo partido”, declaró el Profe en referencia al choque que medirá a ‘La Sele’ con Alemania. el próximo jueves.



“Independientemente de que Alemania llegase o no con opciones; porque aun perdiendo hoy las tiene, si se dan una serie de combinaciones”, explicó.



“Hay que salir a buscar un resultado positivo contra Alemania, para depender sólo de nosotros”, advirtió Luis Fernando Suárez tras el encuentro en el que su equipo derrotó a Japón.