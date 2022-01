Luis Fernando Muriel responde públicamente a acusaciones de ex esposa

Un asunto de la vida personal y privada del delantero de Atalanta de Italia, el tomasino Luis Fernando Muriel, se ha vuelto público a través de sus propios protagonistas. Inicialmente Paula Rentería Byron, su ex esposa, con la cual tuvo tres hijas, lo acusó en medios de comunicación de “incumplir” las obligaciones económicas acordadas después del divorcio.

Rentería Byron asegura que Muriel “ha dejado de responder como debe desde que se casó con su nueva pareja (Tasharem Villegas Lindao)”.

A raíz de esas declaraciones públicas entregadas la semana anterior, Luis Fernando Muriel decidió responder este martes, por intermedio de un comunicado de su apoderado judicial Alfonso Garavito Castillo.

“Quiero aclarar que en ningún momento he incumplido con mis obligaciones para con mis hijas, por lo tanto no existe ningún proceso en mi contra por incumplimiento de la cuota alimentaria, el único proceso que está en curso es el de un aumento de la cuota alimentaria, ya que a esta persona no lo es suficiente lo pactado y requiere de cifras astronómicas”, comentó Muriel en una publicación en Instagram donde dio a conocer el comunicado de su abogado.

El escrito del jurista es el siguiente:

“En atención a las difamatorias y falsas acusaciones realizadas por la señora Paula Rentería Bryon, a través de medios de comunicación, quien ha demostrado un único interés económico y no el bienestar de las hijas del señor Luis Fernando Muriel, procedo a dar respuesta a la comunidad y audiencia en general, en calidad de abogado de Luis Fernando Muriel Fruto, por tratarse de una figura pública del deporte colombiano.

La conducta desleal y deshonesta de la señora Rentería, de tratar asuntos íntimos y privados con el afán de desprestigiar al señor Muriel, se convierte en una herramienta reprochable cuando lo señalado por esta carece de verdad.

Desprestigiar es lo perseguido por la señora Rentería, hecho que va en contra de la dignidad de Luis Fernando Muriel y la de sus hijas, quienes quedan expuestas en su vida, salud y bienestar, con las injuriosas difamaciones

Se ha convertido en reiterado el comportamiento de la señora Paula Rentería, tratando de chantajear a mi representado ante los medios de comunicación. Anteriormente y por diversos actos, a mi representado le ha tocado solicitar la intervención de los órganos judiciales y policiales tanto de Italia como de Colombia por cada acto de injuria, calumnia, alteración y difamación por el que injustamente lo ha acusado la señora Rentería.

No es de recibo exponer públicamente ante los medios de comunicación, asuntos que son del fuero íntimo de las personas por meros intereses económicos, máxime cuando es un asunto que se viene debatiendo ante la jurisdicción de familia, y donde lo importante es el bienestar total de las hijas del señor Luis Fernando Muriel.

Dirimir un asunto tan sensible como es la salud y bienestar de las niñas por fuera de los estrados judiciales nos muestra los bajos niveles morales de individuos fundados en un apetito económico voraz, desmedido e irrealizable.

Del comunicado, lo preponderante son las astronómicas cifras que hace pública la insaciable sed de dinero que la señora Paula Rentería infundadamente pretende, quien utiliza a las hijas del deportista como instrumento para sus objetivos económicos.