“El que viene va a ser un año espectacular para mí”: Luis Díaz

R.

(Risas) Ese tema no lo he meditado. Si me toca usarlo, sería un orgullo, una cosa gigante para mí, porque sé lo que significa portar esa camiseta y ese número, que siempre me ha gustado. Ya un día lo tuve en el Junior, así que para mí sería increíble. Pero si me quedo con la que tengo, la 23, también estaría igual de contento, porque es el número con el que debuté acá.