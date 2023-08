“Sabemos que los primeros juegos de la Eliminatoria son clave”: Luis Díaz

Por último, ‘Luchito’ habló de ese nuevo rol que tiene de líder en el combinado nacional y aseguró que está listo para asumirlo.

“Cada vez lo he sentido un poco más, el trato que me dan mis compañeros, el cuerpo técnico, todo eso lo he sentido más hoy en día. Pero lo tomo normal, tranquilo. Todo es a su tiempo, lo que le he dado a la Selección o acá en el Liverpool, me lo he ganado y seguiré con esa mentalidad de conseguir cosas con los pies en la tierra, de saber que el día a día que estoy haciendo y trabajando será mejor y ojalá siempre trae de ser una gran ayuda, no solo para mis compañeros sino todos en general”, concluyó.