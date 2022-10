Luis Díaz, el hombre, el héroe

Un día pasó del Junior al Porto FC por 8 millones de euros, y de ahí, 3 años, 4 títulos, 41 goles y 45 millones después, desembarcaría en Liverpool, la tierra que inmortalizaron Paul, John, George y Ringo, y en la que su afición se ufana de cantarles hasta al cansancio a los suyos la hermosa melodía You’ll Never Walk Alone (Nunca caminarás solo), de Gerry and the Peacemakers.

De la mano de Jürgen Klopp — después de Mane Díaz, el mejor técnico del mundo—, Luis gozó de una adaptación inmediata que siempre fue su constante, pero que solo ahora muchos ven. Hoy es un tipo más alto, con corte de cabello como jugador de la NBA, que salta como felino a su presa con cada balón, como si de eso dependiera el desayuno del día siguiente de su hija, Roma, y no un jugador con un millonario contrato que ya le aseguró las finanzas por el resto de la vida.

Su fútbol, lleno de convencimiento y humildad, desparrama rebeldía al mismo tiempo que rivales en la cancha, sin importar si es Walker, Capoue, o Mings, de la misma manera que lo hizo con Pablito, Carlos o Marcos, en la ya lejana cancha del barrio Lleras de Barrancas. Tuvo muchas ofertas del fútbol inglés, sobre todo de aquellos equipos que antes solamente existían sobre el papel, y que ahora tienen supuestos fanáticos y títulos comprados por excéntricos millonarios, tipo Manchester City, Tottenham o Newcastle. Pero Luis Díaz demostró que lo suyo no es la fama, ni el dinero, ni la moda. Él escogió el Liverpool, porque él escogió la gloria.