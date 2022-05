“Lo único que quiero es darle la primera estrella al Junior femenino”: García

Sabe que dieron el primer paso, pero no se relaja. Yinaris García, entrenadora de las ‘Tiburonas’, ya tiene puesta le mente en lo que será los cuartos de final de la Liga femenina de Colombia.

La orientadora atlanticense logró clasificar al equipo a los playoffs y espera seguir mejorando el rendimiento del conjunto atlanticense para lo que viene.

“Para mejorar siempre hay cosas. Se viene la otra ronda, que es ida y vuelta y son definitivas. Quizás ahora seamos como el equipo masculino que se transforma en esta instancia y podamos ser otra cosa. Vamos por todo y todo lo que se va a mejorar se irá trabajando en estos días”, manifestó la estratega.

“Cualquier rival en estos momentos será difícil. Contra los cuatro primeros perdimos. Lo que hay que hacer es un borrón y cuenta nueva, enfocarnos en que esas derrotas no nos pesen y que ahora en adelante el juego se debe jugar de tú a tú. Tenemos que ir pensando que estamos en igual de condiciones. Tenemos que mejorar la contundencia, la eficacia, porque generamos varias ocasiones de gol. Estamos mostrando un orden táctico más inteligente en cada partido y debemos reforzar eso. Más que pensar solo en mejorar, hay que pensar en reforzar lo que se ha hecho bien, tenemos que tener un equilibrio”, agregó.

La directora técnica no ocultó su emoción por ganar el título, pero dejó en claro que hay una clave para conseguirlo: el respaldo del público, del cual espera que acompañe en gran cantidad en los playoffs.

“Necesitamos del público. Están pasando dos cosas, los horarios, un lunes a las 4 de la tarde, se le complica a todo el mundo y eso no le sirve al fútbol femenino. Estos horarios no colaboran. Si hubiese sido tipo 7 de la noche tal vez habría venido más gente. Sabemos que tenemos cosas por mejorar, pero somos el equipo de una Región, por eso el hincha debe apoyarnos, deben alentarnos todo el partido. Está faltando un poco de las dos cosas. En el interior las hinchas alientan hasta el final. Hay que mejorar los horarios y que la gente siga acompañándonos y creyendo en nosotros”, señaló la atlanticense.

Por último, Yinaris le restó importancia al hecho de que pueda ser la primera mujer en salir campeona en el país como entrenadora.

“La única historia que quiero escribir es con Junior femenino y que llegue a su primera estrella. Si soy o no la primera mujer en ser campeona, no me interesa. Quiero conseguir la estrella para toda la Región”, finalizó.