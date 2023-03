Lluvia de críticas a técnico de Bucaramanga por sustituir a Teófilo Gutiérrez

Atlético Bucaramanga suma cuatro jornadas consecutivas sin ganar, con dos derrotas en las dos últimas fechas, y ya parte de la afición y la prensa bumanguesa empieza a preocuparse.

Luego de la derrota 1-0 ante Once Caldas, el viernes en el estadio Alfonso López, de la capital de Santander, en el juego que abrió la séptima jornada de la Liga I, todos los dardos apuntaron al técnico Raúl Agustín Armando.

Durante la rueda de prensa posterior al partido, varias preguntas apuntaban a averiguar las razones que tuvo el entrenador argentino para sustituir a Teófilo Gutiérrez, que jugaba su tercer partido con los amarillos, el primero en condición de titular.

La hinchada del Bucaramanga y muchos periodistas, consideraron que la salida de Teófilo Gutiérrez, al minuto 68, para darle paso a Jáder Maza, y, posteriormente, la de Gonzalo Lencina, para el ingreso del debutante Nelson Reyes, a los 83 minutos, resultaron letales para los intereses de la escuadra anfitriona.

Luego de la sustitución de ‘Teo’, Bucaramanga perdió manejo del balón, claridad y profundidad. Once Caldas, que había hecho muy poco por ganar el partido, se llevó los tres puntos al final con un gol de David Lemos, de penalti, al minuto 87.

Raúl Agustín Armando, técnico del Atlético Bucaramanga, fue blanco de críticas por sustituir a Teófilo Gutiérrez en el partido que su equipo perdió de local 1-0 ante Once Caldas. pic.twitter.com/ZoqYarpHpw — Deportes El Heraldo (@DeportesEH) March 4, 2023

“Lógicamente, cuando toca perder un partido de esta manera, el responsable soy yo, me hago cargo de todo, absolutamente todo. En los cambios, estaba intentando buscar variantes”, explicó Armando.

“Seguramente para la gente hice todos los cambios mal, es probable, para la gente, pero si nosotros hubiésemos convertido todo lo que generamos en el primer tiempo, que fueron tres mano a mano clarísimos, estaríamos hablando de otra cosa, no de si Teo salió o no salió, si Lencina salió o no salió”, agregó el argentino.

En otra de las muchas respuestas sobre la salida del futbolista barranquillero, Armando contó que la modificación ya estaba conversada previamente con ‘Teo’ pensando en un desgaste, pero admitió que cuando decidió realizarla fue por razones futbolísticas, tratando de conseguir variantes y abrir el marcador.

“Fue un cambio que habíamos hablado con Teo. Le dije 65 o 70 minutos, ‘vos me vas diciendo cómo estás’. Evidentemente, él, teóricamente, estaba bien, fue una decisión que tomamos como cuerpo técnico”, reconoció.

Hasta el técnico del Once Caldas, Elkin Soto, señaló que cambiar a Teófilo le quitó un peso de encima a su equipo y le otorgó tranquilidad.

Elkin Soto, técnico del Once Caldas, consideró que la sustitución de Teófilo Gutiérrez favoreció a su equipo. “Cuando Teo salió del juego, afectó el funcionamiento del Bucaramanga”. pic.twitter.com/4ptAZpKk5W — Deportes El Heraldo (@DeportesEH) March 4, 2023

“Todos conocemos lo que puede generar Teófilo en el funcionamiento de un equipo, sabe interpretar muy bien el juego y lo que pide la jugada. Buscaba muy bien los espacios que dejábamos. Creo que cuando sale del juego, afectó un poco el funcionamiento del Bucaramanga, con mucho respeto digo eso. Pero para nosotros fue algo que estuvo bien y lo supimos manejar. Él genera tanto fútbol y se asocia, quiere ser socio de todos. La salida de él pudo afectar el funcionamiento del equipo”, comentó Soto.

Armando fue interrogado por las palabras de su colega, y respondió lo siguiente: “Si hubiésemos hecho goles, Teo sale con el partido 3-0 arriba. Puede ser que hayan descansado ellos según el criterio del entrenador, lo respeto. Si nosotros hubiésemos estado eficaces en el primer tiempo, terminamos 3-0 arriba, capaz que a Teo lo sacaba igual y para ellos podía haber sido un respiro o no”.