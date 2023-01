¿Diego Simeone continuará en el Atlético de Madrid? Él responde

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, explicó este sábado que su "contrato" con el club rojiblanco hasta 2024 "depende mucho" de cómo termine el equipo la temporada, con la clasificación para la Liga de Campeones como un factor clave, y repasó que "cada final" de campaña se junta con los dirigentes para ver cómo siguen, con lo que "este año no será la excepción".



¿Su intención es seguir más allá de esta temporada? "Es que plantearse una situación tan simple como la explicas vos va relacionado a un montón de cosas. Hay un contrato que está relacionado a mi continuidad o no, hay obviamente un final de temporada que siempre nos juntamos a partir de, gracias a Dios, cumplir los objetivos siempre, así que ya se enterarán cuando termine la temporada qué pasará", respondió en rueda de prensa tras el entrenamiento del equipo en la víspera de la visita al Osasuna.



Diego Simeone tiene contrato con el Atlético de Madrid hasta el 30 de junio de 2024, aunque dentro de él hay una cláusula que rebajaría la indemnización en el caso de que el equipo rojiblanco no entre en las plazas de la Liga de Campeones y el club decida prescindir del técnico a final de curso.