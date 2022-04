Las Tiburonas caen en Huila y denuncian machismo arbitral

“Queremos hacer una denuncia pública, primeramente por el trato hacía la mujer. No sabemos quién se encarga de traer los jueces a los diferentes partidos, pero cómo es posible que el cuarto árbitro (Edison Calderón) sea capaz de manotearle a nuestra asistente técnica y decirle: ‘Nojoda, deje de joder’. Mientras que frente a los reclamos del entrenador rival si se quede callado. ¿Por qué lo hace? Pues, porque es mujer. Estamos cansadas. Vamos a tomar cartas sobre el asunto, porque esto no puede seguir pasando en el futbol profesional colombiano. Aquí se ve claramente el machismo contra la mujer. ¿Acaso nosotros como jugadoras y porque somos mujeres tenemos que agachar la cabeza? Claro que no. Realizamos una denuncia públicamente por el trato del señor Edison (Calderón) hacía nuestro cuerpo técnico”, expresó.

Del mismo modo, Jimena Borja, la principal protagonista del hecho, aportó lo siguiente al relato. “No entiendo cómo es posible que uno se acerque respetuosamente al juez de apoyo para referenciarle que deberían ser más los minutos de agregado y te responda: ‘No jodas, ni en el fútbol de la ‘A’ (primera división masculina) que tiene VAR se pitan ocho minutos’. ¿Será que nunca ha visto fútbol profesional internacional, donde se reponen hasta diez minutos? Si nosotros queremos sacar el fútbol colombiano adelante, tanto en el masculino como en el femenino, debemos invertir no solo en la formación de los jugadores y las jugadoras sino también en el cuerpo arbitral”.

Hasta el momento ni Dimayor ni ningún integrante del cuerpo arbitral se ha pronunciado por lo sucedido.