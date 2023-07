Las frases de Vingegaard: “Yo no me dopo”, “Pogacar es el mejor del mundo”

“Creo que este año estaba un poco más fuerte que el pasado. He hecho una mejor preparación, no he estado enfermo ni lesionado antes del Tour. Me sentía mejor que el año pasado”, dijo el ciclista del Jumbo.

Vingegaard se felicitó por la rivalidad que mantiene con Pogacar: “Somos rivales, pero estoy feliz de tener un rival de su estatura, es un gran corredor. No hablamos mucho, pero nos respetamos muchísimo”.

Y agregó que el esloveno es “el mejor del mundo”. “Lo sabe hacer todo, desde clásicas, en llano o subiendo, las carreras de una semana, el Tour,... Yo no. Por eso creo que es mejor que yo. Pero en una carrera como el Tour he podido ser el mejor estos dos últimos años”, destacó.