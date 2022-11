Estrellas sin luz en Qatar

No es extraño que Escocia no dispute un Mundial en los últimos tiempos. De hecho, no lo juega desde Francia 1998. Eso deja sin opción a hombres como Andy Robertson, del Liverpool o Scott McTominay, del Manchester United.

Victor Osimhen lidera el ataque del Nápoles, una de las revelaciones del fútbo de clubes en el Viejo Continente. Ha sido habitual contar con Nigeria en los carteles de las fases finales. Desde Estados Unidos 1994 solo dejó de estar en Alemania 2006. Tampoco acudirá a Qatar. Tampoco Osimhen, ganador de la Bota de Oro en el Mundial sub 17 del 2015. De 23 años es uno de los mejores atacantes de la Serie A. Igual que él, Wilfred Ndidi, otro de su generación que milita en el Leicester.

La falta de Suecia provoca que en el torneo no estén, además de Ibrahimovic, otros como Dejan Kulusevski, del Tottenham, Alexander Isak del Newcastle, Emil Forsberg, del Leipzig o Victor Lindelof, del Manchester United.

Costa de Marfil se quedó al margen de Qatar 2022 eliminado por Camerún. A última hora. El centrocampista del Barcelona Frank Kessie se quedó también fuera. Clave en la recuperación del Milan en los últimos años.

La mejoría del fútbo georgiano en los últimos años se refleja en la relevancia de hombres como Jvicha Kvaratsjelia, del Nápoles o del meta del Valencia Giorgi Mamardashvili.

Por segunda vez seguida Chile, que en las ediciones recientes en las que ha participado siempre atravesó la primera fase, está fuera de la fase final. No lo logró en Rusia y tampoco este 2022. Y con ello futbolistas relevantes que estaban ante su última oportunidad como Alexis Sánchez, Claudio Bravo y Arturo Vidal.

Más complicado lo tenía Pierre Emerick Aubameyang. El exdelantero del Barcelona y Arsenal ahora en el Chelsea defiende los colores de Gabón que nunca han alcanzado una fase final mundialista. Tampoco lo logró esta vez, en Qatar.

El delantero del Newcastle, Miguel Almirón, con Paraguay, Leon Bailey del Aston Villa y Michail Antonio del West Ham, con Jamaica, Vedat Muriqi, del Mallorca, con Kosovo, Oleksandr Zinchenko del Arsenal y Mykhaylo Mudryk, del Shakhtar con Ucrania; Stefan Savic del Atlético Madrid, Stevan Jovetic, del Hertha Berlín con Montenegro, Hakan Calhanoglu del Inter y Cengiz Under del Olympique Maresella, con Turquía, entre otros, estarán al margen de la cita más relevante del fútbol internacional.