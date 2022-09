La tristeza de Muñoz, rival de Quiñones: “Nadie dimensiona este dolor”

“Nunca imaginé este momento porque siempre abrigué la esperanza de que pudieras superar esa difícil situación. Lastimosamente no fue así. Y aunque sé que ahora estás con Dios, quisiera que estuvieras aquí junto a tu familia y todos los que te conocimos”, declaró Muñoz a través de un comunicado.

“Quizá nadie alcanza a dimensionar el dolor que me genera tu partida. Sé que vendrán tiempos difíciles, y por eso desde mi corazón te pido que me ayudes y me guíes en este difícil camino”, agregó.

En sus palabras, el pugilista colombo-venezolano da a entender que continuará con su carrera deportiva.

“Mi compañero, mi amigo, te prometo que serás mi motivación para seguir adelante y lograr mis sueños, esos mismos que durante mucho tiempo compartimos”, escribió.

Sus últimas líneas fueron dedicadas a la familia de Luis: “Le extiendo todo mi cariño y consideración en este momento tan duro, tan difícil. Sepan que cuentan con mi apoyo y el de mi familia incondicionalmente. De lo más profundo de mi corazón deseo que Dios les fortalezca y bendiga”.

“Eternamente estarás en mi mente y en mi corazón, Luis. Hasta pronto, guerrero”, puntualizó.