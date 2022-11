Un orgullo sin tallas

Desde el momento que pasó a hacer parte oficial de la plantilla colombiana, el pecho se le infló a este joven, quien además ha demostrado sus dotes actorales en trabajos audiovisuales aficionados como ‘Chancletazos de risa’, una miniserie cómica que se puede ver en YouTube.

“Se siente un orgullo inmenso ser parte de la selección. Sabemos que esto no es cualquier cosa, pues significa que debemos dejar en alto el nombre de Colombia. Toda mi familia también está contenta con el proceso que estoy haciendo en el equipo”, expresa.

Este estudiante, por su condición, no contempló alguna vez la posibilidad de ser la cara de Colombia en algún evento internacional. “Por la falta de inclusión, jamás pensé que podría llegar a representar a mí país de alguna forma”, manifiesta.

A este barranquillero las burlas le resbalan. Sus oídos se abroquelan a los comentarios necios y solo recibe lo que los demás puedan decir positivamente sobre él. La oportunidad de ser jugador de la selección colombiana es más grande que cualquier otra cosa.

“Dependiendo de cómo sean los comentarios, así los tomaré. Sin son mal hechos, no les prestaré atención y si son buenos, serán bienvenidos. Yo nunca me he molestado con nadie, porque la verdad no les pongo atención a ese tipo de personas”, declara.