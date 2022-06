La Selección Colombia agota sus últimas balas

Un partido de vida o muerte frente a su gente. No hay otra explicación. La Selección Colombia de baloncesto se juega ante Chile este jueves, desde las 8:40 p.m., y bajo la transmisión de DirecTV Sports, su clasificación a la siguiente ronda de las Eliminatorias al Mundial FIBA 2023 Filipinas-Japón-Indonesia.

Un hecho para el que hay que prepararse como tal. Los resultados en la pasada ventana no fueron los mejores. Por lo tanto, la incertidumbre de la clasificación para el combinado nacional se sentirá durante el transcurso de todos los cuartos sobre el maderamen barranquillero.

El nuestros que vienen de perder 90-76 frente a Chile en su casa y, posteriormente, humillados 119-73 ante Brasil en territorio carioca, están obligados a derrotar a los australes por una diferencia mayor a 14 puntos, y que estos mismos no derroten como visitantes a Uruguay, que parte como favorito en dicho encuentro.

Un escenario difícil, pero no imposible teniendo en cuenta que la ‘Tricolor’ tendrá una plantilla muy diferente a la que perdió tanto con Chile como con Brasil. Para esta ocasión, los referentes (exceptuando a Jaime Echenique por compromisos en los Estados Unidos) se han puesto la camiseta. Hansel Atencia, Braian Angola y Juan Diego Tello, las figuras que no asistieron a la anterior ventana, ya aterrizaron en curramba para materializar el milagro.

“Serán partidos muy diferentes. Estamos seguros. En chile, por ejemplo, no contamos con la presencia de jugadores de una calidad inmensa que hoy están en la convocatoria. La idea es salir a jugar, y esperar que el resultado decante a nuestro favor. Personalmente, hace mucho no tengo la oportunidad de jugar con la selección, y mis compañeros me han comentado que el público en Barranquilla es espectacular. Estoy emocionado, espero vivirlo de antemano”, dijo Braian Angola.