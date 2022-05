La prensa argentina le ve vida a Unión de Santa Fe en Barranquilla

La prensa argentina, especialmente la de Santa Fe, arribó a Barranquilla para cubrir el duelo entre Unión y Junior, por la última jornada del Grupo H de la Copa Sudamericana 2022.

La sensación entre los comunicadores gauchos es que el ‘Tatenge’ tiene opciones de clasificar en ‘Curramba’, pero dejan claro que el duelo será parejo, quizá con un poquito de favoritismo para el cuadro ‘Tiburón’, que cuenta en su nómina con jugadores de más experiencia y recorrido internacional.

Gustavo Borsato, de Aires de Santa Fe, cree que el duelo de este jueves, en el estadio Metropolitano, esta “50 y 50”, resaltando el “prestigio” y la “historia” del local contra el “hambre” y la “fuerza” del visitante.

“La verdad es que no hay favoritos, el duelo, para mí, está 50 y 50. Pero si tengo que elegir a uno, creo que Junior, por prestigio de sus jugadores, por historia en torneos internacionales y por ser local, tiene cierto favoritismo, muy leve. Pero esto no quiere decir nada, porque yo creo que Unión en esta Copa Sudamericana ha sabido jugar con esa adversidad en contra y sin tener el favoritismo en el lomo”, afirmó Borsato en diálogo con EL HERALDO.

Por su parte, Adrián Brodsky, de LT9 de Santa Fe, habló de las fortalezas de Junior y Unión, las cuales tratarán de imponer hoy para lograr la clasificación a los octavos de final del torneo continental.

“Con Junior tengo la experiencia vivida en Santa Fe —en el primer duelo entre ambos equipos en este Grupo H de la Sudamericana—, habiendo relatado el partido y observando sus movimientos. Tal vez ese día me quedé con la imagen que no es la real, porque, como lo decía Munúa —técnico de Unión de Santa Fe—, ellos presentaron otro esquema a lo que habitualmente hacen y a lo que seguramente van hacer mañana (este jueves) en su estadio. La imagen que tengo de Junior es la de un equipo compacto, con oficio, que maneja los tiempos, que sabe jugar con la desesperación del rival, que sabe cuándo resguardarse y cuándo salir al contrataque. Un equipo que, si bien fue mezquino en su propuesta —en Argentina—, fue inteligente y complicó a Unión. Sé que va a ser distinto acá, va a salir de otra manera. Ellos tienen un delantero con jerarquía como Miguel Borja, que puede definir por sí mismo un partido cerrado, y tienen a Hinestroza, que hace daño por el sector izquierdo. Junior es un equipo muy interesante, con buenas individualidades”, dijo Brodsky.

“Unión centra su fortaleza en la dinámica, en el ímpetu para ser un equipo moderno. Tiene mucha presión alta, dinámica, no deja respirar al rival cuando sale a buscarlo. Cuando el contrincante tiene la pelota lo presiona, lo hostiga, van dos contra uno permanentemente. Y cuando tiene la pelota, no hace de la posesión del balón un culto, sino por el contrario, es un equipo rápido. El tener que salir mañana (este jueves) a buscar el partido no es para mí una circunstancia adversa, sino, muy por el contrario, algo bueno para Unión, porque es su fuerte, y si lo sabe aprovechar, tendrá posibilidades de clasificar”, agregó.

Lo que sí tienen claro los comunicadores argentinos es que el partido de este jueves, en el ‘Coloso de la Ciudadela’, será totalmente distinto al que vieron en el estadio 15 de Abril de Santa Fe, donde Unión y Junior igualaron a un gol.

“Será un partido abierto, con dos equipos que van a salir a buscar la victoria, porque es lo que realmente a los dos les sirve, pero con mucho cuidado. Yo creo que Unión, al venir a Barranquilla y no estar acostumbrado a la temperatura, va a tratar de equilibrar un poco las cargas, las fuerza, para poder llegar a los 90 minutos de la mejor manera. Partido abierto y, estimo, con mucha opciones de gol”, afirmó Julián Buccolini, de Radio Sol Play 91,5.

Uno de los factores a los que más temen los argentinos cuando tienen que jugar en Barranquilla es al fuerte calor y a la humedad que arropa a la ciudad. En esta oportunidad no será la excepción, a pesar de que en Santa Fe el clima es medianamente parecido.

“El clima puede llegar a ser un atenuante, pero habrá que ver después en el desarrollo del partido. Es un clima adverso. En Santa Fe este clima lo tenemos en verano, en diciembre, en enero, cuando normalmente no hay fútbol y son escasos los partidos que se juegan con este clima. No estamos acostumbrados a jugar con esta temperatura. Yo estuve en 2018, en Copa Sudamericana, cuando Junior jugó ante Colón, y el equipo de Santa Fe, en los segundos 45 minutos, sintió la merma. Así que yo creo que puede llegar a ser un inconveniente igual para Unión el tema del clima”, aseguró Juan Carlos Soldani, de Radio Sol Play 91,5.

Por último, hablaron de lo que podría ser el duelo goleador entre Miguel Borja y el uruguayo Jonatan Álvez, exjugador del Junior. Enrique Cruz, de Diario del Litoral y Radio Sol de Santa Fe, afirmó que si el partido se hubiese dado hace un mes y medio, Álvez marcaría la diferencia por encima del cordobés, pero hoy el charrúa llega a media máquina, luego de superar una grave lesión que lo sacó de varios partidos.

“Si esta pregunta —¿Quién es más determinante entre Borja y Álvez?— me la hacías hace un mes y medio atrás, te decía que Jonatan Álvez. Lo que pasa es que Álvez, lamentablemente, en su mejor momento, cuando era un jugador desequilibrante y cuando iba camino a ser ídolo de la afición de Unión, sufrió una lesión bastante complicada en la planta del pie que lo dejó fuera durante varios partidos y no volvió igual. Hoy Borja es mucha más importante para Junior que Jonatan Álvez para Unión”, manifestó Cruz.

“Ese factor —el bajo nivel de Álvez— será clave, sobre todo para Unión, que necesita ganar el partido. Unión es un equipo que antes creaba muchas y no concretaba, ahora ya no crea y sigue sin concretar. Necesita de la capacidad goleada de Álvez, porque es su única carta de gol”, agregó.

Cruz cree que si Álvez no está en su noche, Unión debe aferrarse a lo que puedan hacer jugadores como Franco Calderón y Mauro Luna Diale, las otras cartas a referenciar del equipo argentino.

“Unión tiene buen juego aéreo en Calderón, que siempre gana una en área rival, y le tengo mucha fe en Luna Diale, que es el otro jugador que, de pronto, si está en una buena noche, puede convertirse en un factor desequilibrante”, concluyó.