La Liga de Béisbol del Atlántico está en el limbo

Daniel Páez, coordinador de Alto Rendimiento de Indeportes Atlántico, lamentó esta situación porque considera que el Comité Ejecutivo de la Liga “venía haciendo un buen trabajo”.

“Nosotros fuimos comunicados de la renuncia en pleno del Comité Ejecutivo y de la solicitud que se hace a la Federación Colombiana de Béisbol de una Liga provisional para llamar a nuevas elecciones. Estamos a la espera de que ellos internamente regularicen su estado administrativo. Mientras eso sucede, nosotros no podríamos apoyarlos directamente”, explicó Páez en diálogo con EL HERALDO.

“La versión y visión que yo tengo del Comité Ejecutivo saliente es que estaban haciendo muy buenas cosas, tenían unos proyectos en los municipios muy buenos que seguíamos de cerca, de hecho eso motivo que Indeportes, en este semestre, inicie con una escuela de desarrollo en el municipio de Manatí como para apoyar esa buena gestión que estaba haciendo la Liga. Internamente no entiendo, yo tengo la comunicación oficial, se dice que hay unos temas con unos documentos que no se dieron por parte de la administración anterior, pero la profundidad del asunto no la conozco. Es un tema interno de ellos en el que nosotros no queremos meternos, pero obviamente seguimos de cerca”, agregó.