La impresionante fortuna de Michael Jordan sigue creciendo

Sigue encestando. Ya no en el maderamen, pero sí en los bancos. La caja registradora de Michael Jordan no deja de sonar. El legendario ex basquetbolista, seis veces campeón de la NBA con los Bulls de Chicago, ya ostenta una fortuna de 3 mil millones de dólares y se convirtió en el primer deportista que entra a la lista Forbes de los 400 estadounidenses más ricos de 2023.