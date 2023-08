La historia de cómo Rodrygo escogió al Real Madrid por encima del Barcelona

Según Rodrygo, al día siguiente estaba descansando, jugando a la videoconsola, y su padre entró en su cuarto con una camiseta del Real Madrid y otra del Barcelona.

“Tomó las dos camisetas, me las tiró y me dijo: ‘Ahora eliges tú’. No lo entendí, pero ni siquiera tuve que pensarlo, fue el Madrid”, indicó.