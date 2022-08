Arley Dinas: de jugar en la Selección a trabajar en una ladrillera

Dinas relató que lo poco que ganó como deportista solo lo pudo invertir en una casa, ya que según él en aquel entonces no se pagaba muy bien a comparación de ahora.

Actualmente el exfutbolista de 47 años es propietario de una ladrillera en Cali, un proyecto el cual lleva 2 años trabajando duro.

"Al futbol lo dejé prácticamente a un lado. Más que todo porque me trató muy mal cuando me lesioné. Todo el mundo me dio la espalda y quedé muy decepcionado con todo lo que tiene que ver con este deporte. Entonces, me dediqué de lleno a este proyecto propio, donde me siento muy a gusto y contento” dijo a Infobae.