La Federación Colombiana de Fútbol habla sobre el caso Ímer Machado

La investigación que abrió la Fifa contra los ex árbitros colombianos Óscar Julián Ruiz e Ímer Machado sigue dando de qué hablar.

La decisión la tomó el ente que rige el balompié mundial por las acusaciones de algunos ex colegiados por supuesto “acoso y abuso sexual” de parte de estos dos jueces, quienes, de acuerdo a las denuncias, pedían este tipo de actos sexuales a cambio de ayudar a los jóvenes a posicionarse en el mundo del arbitraje colombiano.

Aunque la Fiscalía archivó en un principio la investigación por “falta de pruebas” esta determinación de la Fifa ha hecho que el nombre de Ruiz y Machado vuelva a estar en tela de juicio, puesto que no es la primera ocasión en la que se les señala de cometer estos actos.

Este viernes, la Federación Colombiana de Fútbol sacó un comunicado explicando la situación de Machado, quien actualmente se desempeña como jefe de árbitros de la Federación Colombia de Fútbol.

“Respecto a los señalamientos de presuntas conductas de lesión o puesta en peligro la libertad o integridad sexual de un tercero por parte del señor Ímer Lemuel Machado Barrera, mediante auto del 12 de agosto de 2020 la Comisión Disciplinaria de la Federación Colombiana de Fútbol abrió de oficio, investigación preliminar”, explicó en un inicio la FCF en un una misiva.

“En virtud de lo anterior se convocó al quejoso para que, si era de su interés, rindiera testimonio y aportará elementos probatorios que permitieran continuar con la actuación disciplinaria. Teniendo en cuenta que el presunto interesado no compareció y atendiendo a la norma superior y demás complementarias, así como el archivo de la investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación, se procedió a concluir el caso ante la imposibilidad procesal de continuar con la misma”, complementó.

Ruiz y Machado fueron señalados públicamente, en 2019, como acosadores y abusadores de parte de los ex réferis Harold Perilla, Javier Reina, Julián Mejía y Carlos Chávez.

“Machado me hizo bullying, me ponía apodos, me tocaba la cola, me tocaba los testículos. Trataba de desprestigiar mi trabajo porque éramos competencia. Hoy lo tengo denunciado penalmente. De Ímer tengo miles de experiencia de ese tipo y tengo varios testigos”, dijo Perilla en 2019.