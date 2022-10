“Llegué al boxeo por grosera”: Angie Valdés

“Llegué al boxeo por grosera”, reconoció Angie Valdés. No le pegó a la mamá, ni empujó al papa, mucho menos peleó ante una vecina o un compañero de plantel educativo. Su inclusión en el deporte de las narices ñatas fue un simple deseo de momento. Su pasión era el atletismo, pero los puños le sirvieron para domar al fracaso.

El final tuvo génesis a través de una competencia. Destacando con la Liga del Atlántico, le llegó una invitación para competir en Bogotá. Las condiciones las tenía. Llegó donde su madre tocando la puerta para validar posibilidades, mas la respuesta fue clara por parte de su progenitora, no era posible.

Entró en rebeldía y se alejó de las velocidades. En ese mismo instante, la expulsaron del colegio. Tuvo que mudarse hacia la nocturna. Fue allí donde conoció al entrenador de boxeo Luis Villarreal. Angie salía de clases y siempre pasaba por su gimnasio. Con el tiempo, quiso probar suerte, pero al entrenador se le notaba esquivo e incrédulo.

“Recuerdo que la puse a pelear con otra chica para que le diera una muñequera y se le quitara la idea”, mencionó a EL HERALDO Villarreal. Sin embargo, el efecto fue todo lo contrario. Angie sacó un as bajo la manga y terminó imponiéndose en aquella disputa. Lo que fue un punto de partida para su carrera boxística.

“A mí me encanta el boxeo. Uno puede sentir una adrenalina increíble. Como todo, también está presente el miedo, los nervios y muchas cosas más. Cuando me monto al ring tengo muchos sentimientos encontrados y me siento fatal cuando no puedo llevarme la victoria”, explicó Valdés

La barranquillera de solo 22 años ha cumplido sus sueños golpe tras golpe. Sus capacidades en el cuadrilátero la han llevado lejos y su proceso ha sido progresivo. La selección Atlántico cosechó sus primeros frutos y ahora todo un país se ilusiona con una nueva representante que puede bordar su nombre en la historia.

“Han sido varios años los que he estado con ellas. En las buenas y en las malas. Hemos trabajado para que pueda superar momentos difíciles, se ha querido retirar muchas veces. No obstante. Su lucha y sacrificio la han puesto donde está en estos momentos. Siempre hemos confiando en ella y, personalmente, sueño con verla en unos Juegos Olímpicos”, apuntó el entrenador Luis Villarreal sobre una de sus más exitosas pupilas.

Angie Valdés ya se encuentra en Barranquilla pasando tiempo con su familia y preparándose para lo que se viene. Actualmente, espera la confirmación para un Campeonato Nacional de Boxeo que tendrá lugar en diciembre. De no darse, ya tiene bastante rodaje confirmado para el próximo año con los Juegos Nacionales, los Juegos Centroamericanos y del Caribe y los Juegos Panamericanos que se harán en Chile.