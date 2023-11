“Mariana Pajón creyó más en mí de lo que yo misma creía”: Gabriela Bolle

R.

Quería la de oro. Después de la Copa del Mundo en Argentina nunca me había sentido tan fuerte. Eso, sin duda, me ayudó a llegar motivada a estos Juegos Panamericanos. Sentía que era capaz de lograrlo. Hubo ciertas cosas que no me ayudaron. Por ejemplo, el correr siete vueltas en un solo día, eso normalmente no lo hacemos. Pese a eso, llegué a la final realmente emocionada, muy tranquila, confiada. Lastimosamente de entrada le pegué al partidor y no pude llegar a la curva bien ubicada. Pero bueno, se logró una medalla, que es lo importante tanto para mí como para el país. Solo hasta el día siguiente me di cuenta realmente de lo que había logrado, y pues orgullosa con eso. Estoy segura de que en las justas de Barranquilla 2027 me espera el oro.