Klopp da una impresión poco alentadora de la lesión de Luis Díaz

Las alarmas están encendidas en el mundo Liverpool. El equipo rojo no solo perdió el partido ante Arsenal (3-2), este domingo, en el Emirates Stadium, en la novena fecha de la Liga Premier, también perdió a dos piezas claves de cara a los próximos partidos: Trent Alexander-Arnold y Luis Díaz.

El técnico del Liverpool, el alemán Jurgen Klopp, entregó un panorama sombrío sobre la situación de ambos futbolistas.

“Desafortunadamente está lesionado (Alexander-Arnold). Al igual que Luis Díaz, no se ve bien para ambos. Esa es la guinda del pastel”, expresó Klopp con desaliento y resignación luego de la derrota en campo de los ‘Gunners’.

Según reportes de la prensa inglesa, Díaz abandonó el escenario en muletas y con una rodillera en la pierna izquierda.

“A Lucho teníamos que cambiarlo antes del descanso. Es algo con la rodilla, no es bueno. Le harán un escáner y luego sabremos más. No tengo idea de la extensión ni nada más de eso. Trent también está mal con el tobillo. Se torció el tobillo, no es bueno. Trent nunca, en siete años, se fue si hubiera podido seguir jugando. Tenía demasiado dolor, comenzó a hincharse de inmediato, así que tendremos que ver”, comentó Klopp.

El departamento médico de los ‘Reds’ todavía no han rendido un informe oficial sobre el estado médico de ‘Luchito’ y de Alexander-Arnold.

Sin embargo, lo expresado por Klopp y la salida de Díaz en muletas, hace pensar que no es una lesión cualquiera la que sufrió el colombiano en el minuto 36 de juego.