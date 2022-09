Juventus no pasa del empate ante Fiorentina

De nuevo falto de ideas, el Juventus no pudo pasar del empate ante el Fiorentina, uno ante uno de sus rivales históricos, en un partido muy disputado que dejó el accidentado debut del argentino Leandro Paredes, que cometió un penalti errado a la postre por el serbio Luka Jovic, y la suplencia del también serbio Dusan Vlahovic, descansando para el partido del próximo martes ante el PSG de Liga de Campeones.

Cinco partidos y ninguna derrota. Ese es el balance actual de la ‘Juve’ de Massimiliano Allegri. Tres empates y dos victorias. Pero la realidad es que pese a estar invicta, la ‘Vecchia Signora’ continúa especulando en cada partido. Sin ideas claras, con ejecuciones comprometidas y demasiados errores que dificultan el crecimiento colectivo a lo largo del partido.

De hecho, la tónica que se repite es la misma desde el inicio de campaña: un equipo sólido, sobre todo en defensa, que con el paso de los minutos y la necesidad de crear ocasiones se va desinflando hasta conceder el mando a su rival.

Este partido no fue una excepción y, como ya ocurriera en los dos anteriores, ante Roma y Spezia, el conjunto blanquinegro se adelantó antes de que se cumplieran los diez primeros minutos. No fue Vlahovic el que anotó en este caso, en el banquillo los 90 minutos para llegar descansado al debut en Liga de Campeones ante el PSG. Fue Milik, el recién llegado que también marcó la pasada jornada nada más saltar al verde.

El ariete polaco cazó en el área pequeña un balón suelto y se acomodó para golpear con el abdomen, en lo que fue un remate muy poco ortodoxo pero que puso el 0-1 en el Artemio Franchi.

Desde ese momento, el Juventus tuvo que sacar a relucir su mejor faceta defensiva, esa que lidera el nuevo fichaje Gleison Bremer rozando la excelencia. Y es que el brasileño es un muro muy difícil de superar, que ordena a sus compañeros y tiene mucha jerarquía pese a haber aterrizado en este mercado estival. Hoy, además, acompañado por su compatriota Danilo en el centro de la zaga, igual de sólido que Bremer.

Paredes compareció como titular en el centro del campo, pero no se le vio del todo cómodo. Ya tuvo un pequeño susto dentro del área propia cuando despejó un balón casi cometiendo penalti, pero lo peor para él estaba todavía por llegar.

Inexplicablemente, el ex del PSG defendió un centro con el brazo muy extendido y, VAR mediante, el colegiado pitó penalti. Paredes quedó señalado, pero se salvó porque Jovic erró desde los once metros. Mejor dicho, Perín salvó con una gran estirada un penalti que no estaba mal tirado.

El problema de la 'Juve', sorprendentemente, llegó en una de las pocas acciones combinativas que armó con éxito. Di María consiguió recibir entre líneas en la medular y condujo atrayendo rivales hasta el borde del área, donde abrió para un liberado McKennie, que decidió centrar en lugar de rematar cuando tenía tiro franco.

La jugada acabó en saque de esquina, y la 'Fiore' montó una rápida contra que acabó con Kouamé ganando la espalda y en velocidad a Paredes para igualar la contienda. El argentino otra vez en la foto principal de una acción negativa.

La segunda parte fue un intercambio de golpes, de dominio en el centro del campo, pero sin ocasiones claras. El empate se mantuvo pese a las tentativas del conjunto 'viola' en los minutos finales, que de la mano de su afición y de Vincenzo Italiano, muy activo desde el banquillo, encerró a la ‘Juve’.

El empate no beneficia ninguno de las dos escuadras. La ‘Fiore’ se queda décima y la ‘Juve’ cuarta, a la espera de lo que hagan el resto de equipos.

Los juventinos ya piensan en la Liga de Campeones tras un intenso choque en el que no se produjo el reencuentro entre Vlahovic y su ex afición.